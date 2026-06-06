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Um morto em incêndio em empresa de construção civil em Cascais

06 jun, 2026 - 00:46 • Lusa

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa referiu que foi encontrada uma vítima carbonizada. .

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Um corpo carbonizado foi hoje encontrado num incêndio num barracão de uma empresa de construção civil em Trajouce, no concelho de Cascais, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Lisboa.

O alerta para o incêndio numa empresa de construção civil em Trajouce, freguesia de São Domingos de Rana, foi dado pelas 22:44.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa referiu que foi encontrada uma vítima carbonizada. .

O incêndio, que atingiu um barracão da empresa, já estava dominado pelas 23:40, segundo a mesma fonte da Proteção Civil.

A Lusa tentou obter mais informações junto da PSP, mas não foi possível imediatamente.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros da Parede e da PSP.

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