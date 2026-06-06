Um morto em incêndio em empresa de construção civil em Cascais

Um corpo carbonizado foi hoje encontrado num incêndio num barracão de uma empresa de construção civil em Trajouce, no concelho de Cascais, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Lisboa.

O alerta para o incêndio numa empresa de construção civil em Trajouce, freguesia de São Domingos de Rana, foi dado pelas 22:44.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa referiu que foi encontrada uma vítima carbonizada. .

O incêndio, que atingiu um barracão da empresa, já estava dominado pelas 23:40, segundo a mesma fonte da Proteção Civil.

A Lusa tentou obter mais informações junto da PSP, mas não foi possível imediatamente.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros da Parede e da PSP.