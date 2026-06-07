Alimentos doados são seguros e cruciais contra desperdício e insegurança alimentar

A associação ambiental Zero alertou este domingo para a importância da segurança alimentar nas doações de alimentos e sublinhou que, quando sujeitos às regras e orientações existentes, estes são seguros para consumo.

"Nesta ocasião, a Zero chama à atenção para a importância da segurança alimentar nas doações de alimentos e reforça que os alimentos doados, quando sujeitos às regras e orientações existentes, são seguros para consumo", assinalou, em comunicado.

Para a associação, a doação alimentar assume um papel essencial, sobretudo num contexto em que milhões de toneladas de alimentos continuam, todos os anos, a serem desperdiçados.

Segundo dados avançados pela Zero, em 2023 Portugal desperdiçou cerca de 1,93 milhões de toneladas de alimentos.

Este desperdício, apontou, seria suficiente para alimentar mais de um milhão de pessoas, ou seja, mais do dobro das que se encontram em situação de insegurança alimentar em Portugal.

Assim, a Zero insistiu na importância de combater a perceção de que os alimentos doados têm menor segurança ou qualidade, tendo em conta que "a legislação estabelece critérios rigorosos para garantir que apenas alimentos seguros entram nos circuitos de doação".

A Zero é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, criada em 2015.

Esta associação tem por objetivo a alteração das políticas públicas e a mudança estrutural da sociedade, de modo a permitir que a sustentabilidade se torne norma.