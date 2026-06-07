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Corpo encontrado no rio Douro poderá ser do homem desaparecido em Marco de Canaveses

07 jun, 2026 - 18:49 • Olímpia Mairos

Corpo foi localizado pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva durante as buscas no rio Douro. Autoridades aguardam a confirmação oficial da identidade da vítima.

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Um corpo, que tudo indica ser do homem de 35 anos e de nacionalidade angolana desaparecido desde a tarde deste domingo, foi encontrado no rio Douro, junto à praia fluvial de Bitetos, no concelho de Marco de Canaveses.

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A descoberta ocorreu durante as operações de busca desencadeadas após o alerta para o desaparecimento do homem, dado pelas 15h54. O corpo foi localizado pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, que procederam à sua remoção da água.

O auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Penafiel pelos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva.

Entretanto, foi ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares e pessoas próximas da vítima.

O Comando Local da Polícia Marítima do Douro encontra-se a coordenar e a acompanhar a ocorrência.

O homem encontrava-se a banhos na praia fluvial de Bitetos quando desapareceu nas águas do rio Douro, levando à mobilização de diversos meios de socorro e busca ao longo da tarde. As autoridades aguardam agora a confirmação oficial da identidade da vítima.

[notícia atualizada às 18h56 de 7 de junho de 2026]

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