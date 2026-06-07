Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Despiste de motociclo provoca um morto em Minde

07 jun, 2026 - 17:38 • Lusa

Homem de 46 anos morreu no local após o despiste do motociclo em Vale Alto, no concelho de Alcanena, apesar da rápida mobilização dos meios de socorro.

A+ / A-

O despiste de um motociclo provocou este domingo a morte a um homem, em Minde, no concelho de Alcanena, distrito de Santarém, informou à Lusa fonte do Comando sub-regional do Médio Tejo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 14h46, registando-se o despiste de um motociclo na localidade de Vale Alto.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionado para o local, mas acabou por não efetuar o transporte, uma vez que o óbito viria a ser confirmado no terreno, acrescentou a fonte do Comando sub-regional do Médio Tejo.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana adiantou à Lusa que a vítima mortal é um homem de 46 anos.

No local estiveram meios dos bombeiros, INEM, GNR e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas, num total de 11 operacionais e quatro veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?