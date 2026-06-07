Despiste de motociclo provoca um morto em Minde

O despiste de um motociclo provocou este domingo a morte a um homem, em Minde, no concelho de Alcanena, distrito de Santarém, informou à Lusa fonte do Comando sub-regional do Médio Tejo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 14h46, registando-se o despiste de um motociclo na localidade de Vale Alto.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionado para o local, mas acabou por não efetuar o transporte, uma vez que o óbito viria a ser confirmado no terreno, acrescentou a fonte do Comando sub-regional do Médio Tejo.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana adiantou à Lusa que a vítima mortal é um homem de 46 anos.

No local estiveram meios dos bombeiros, INEM, GNR e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas, num total de 11 operacionais e quatro veículos.