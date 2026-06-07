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Encontrado sem vida homem desaparecido no rio Guadiana, em Mértola

07 jun, 2026 - 16:53 • Olímpia Mairos , com Lusa

Vítima, de nacionalidade brasileira, tinha desaparecido nas águas do Guadiana durante a tarde. O corpo foi localizado após várias horas de buscas.

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O corpo do homem, de 37 anos, que tinha desaparecido este domingo nas margens do rio Guadiana, no concelho de Mértola, distrito de Beja, foi encontrado pelas autoridades, confirmou à agência Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo o Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, que coordenou as operações de busca, o corpo da vítima, de nacionalidade brasileira, foi localizado pelas 18h22.

A mesma fonte adiantou que o cadáver foi posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal de Beja.

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De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o alerta para o desaparecimento foi dado às 12h48, na zona de Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola.

Nas operações estiveram envolvidos tripulantes das Estações Salva-vidas de Vila Real de Santo António e de Tavira, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, bem como operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola, da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Serpa e de Moura, incluindo equipas de mergulho.

Segundo a informação recolhida pelas autoridades, o homem encontrava-se a banhos na zona das Azenhas do Guadiana quando terá entrado em dificuldades na água.

[notícia atualizada às 20h05 de 7 de junho de 2026]

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