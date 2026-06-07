Homem desaparecido no rio Guadiana em Mértola: autoridades realizam buscas

Estão em curso buscas por um homem de 37 anos, de nacionalidade brasileira, que desapareceu nas águas do rio Guadiana, na zona das Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola, depois de alegadamente ter sentido dificuldades enquanto se encontrava a banhos.



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Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revelou que as buscas estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António.

"A Autoridade Marítima Nacional encontra-se a efetuar buscas por um homem, de 37 anos e nacionalidade brasileira, que se encontra desaparecido no rio Guadiana, na zona das Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola, após ter entrado em dificuldades na água", refere a nota.

Nas operações estão envolvidos tripulantes das Estações Salva-vidas de Vila Real de Santo António e de Tavira, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, bem como operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola, da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Serpa e de Moura, incluindo equipas de mergulho.

Segundo a informação recolhida pelas autoridades, o homem encontrava-se a banhos na zona das Azenhas do Guadiana quando terá entrado em dificuldades na água.

"O homem encontrava-se a banhos na zona das Azenhas do Guadiana, tendo entrado em dificuldades na água, acabando por desaparecer", acrescenta a Autoridade Marítima Nacional.

As buscas prosseguem no local, numa operação que mobiliza meios marítimos, terrestres e equipas especializadas de mergulho, na tentativa de localizar o desaparecido.