Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ferrovia

Passe Ferroviário Verde passa a estar disponível na aplicação gov.pt

07 jun, 2026 - 13:03 • Redação

Com um custo mensal de 20 euros, o passe permite circular em toda a rede de comboios regionais, nos Intercidades (com necessidade de pré-reserva) e nos troços de urbanos que não estão incluídos em títulos intermodais.

A+ / A-

O Passe Ferroviário Verde vai passar a estar disponível na app gov.pt, a aplicação oficial do Estado português de acesso a documentos digitais, anuncia em comunicado o Governo.

Esta funcionalidade elimina a necessidade de um cartão físico, passando o título a poder ser gerido digitalmente.

Assim, e segundo o mesmo comunicado, "após o carregamento no site da CP, os cidadãos titulares passam a tê-lo sempre acessível no telemóvel, dispensando o suporte físico para fazer prova do título de transporte".

O Passe Ferroviário Verde junta-se a outros documentos já disponíveis na carteira digital como o Cartão de Cidadão ou a Carta de Condução, que são acessíveis através de telemóvel.

Nesta mesma comunicação, o Governo escreve que desde outubro de 2024 já foram vendidos mais de um milhão de passes.

“O investimento que estamos a fazer em comboios e na ferrovia traduz-se igualmente num reforço da aposta na digitalização. O Governo está empenhado em continuar a trabalhar para uma mobilidade mais sustentável, inteligente e digital”, afirma o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

Esta nova funcionalidade na app gov.pt “reflete o compromisso do Governo com um Estado mais simples, digital e próximo dos cidadãos, tornando os serviços públicos mais acessíveis e práticos ", afirma o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Uma carteira digital única: menos aplicações para gerir, tudo num só lugar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?