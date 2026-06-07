Passe Ferroviário Verde passa a estar disponível na aplicação gov.pt

O Passe Ferroviário Verde vai passar a estar disponível na app gov.pt, a aplicação oficial do Estado português de acesso a documentos digitais, anuncia em comunicado o Governo.



Esta funcionalidade elimina a necessidade de um cartão físico, passando o título a poder ser gerido digitalmente.



Assim, e segundo o mesmo comunicado, "após o carregamento no site da CP, os cidadãos titulares passam a tê-lo sempre acessível no telemóvel, dispensando o suporte físico para fazer prova do título de transporte".



O Passe Ferroviário Verde junta-se a outros documentos já disponíveis na carteira digital como o Cartão de Cidadão ou a Carta de Condução, que são acessíveis através de telemóvel.



Nesta mesma comunicação, o Governo escreve que desde outubro de 2024 já foram vendidos mais de um milhão de passes.

“O investimento que estamos a fazer em comboios e na ferrovia traduz-se igualmente num reforço da aposta na digitalização. O Governo está empenhado em continuar a trabalhar para uma mobilidade mais sustentável, inteligente e digital”, afirma o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.



Esta nova funcionalidade na app gov.pt “reflete o compromisso do Governo com um Estado mais simples, digital e próximo dos cidadãos, tornando os serviços públicos mais acessíveis e práticos ", afirma o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Uma carteira digital única: menos aplicações para gerir, tudo num só lugar.