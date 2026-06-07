Segurança Alimentar. “O frigorífico deve estar nos quatro graus de temperatura”

A conservação dos alimentos e a sua confeção ganham cada vez mais importância devido ao risco de infeções por diversas bactérias, como a Salmonella ou a Listeria.

A propósito do Dia Mundial da Segurança Alimentar que se assinala neste domingo, Paula Teixeira, investigadora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, lembra que os cuidados começam em casa, e em especial no frigorífico que deve estar nos quatro graus de temperatura.

"É uma temperatura que pode não ser conhecida de todos. Eu até posso programar o meu frigorífico para funcionar a quatro graus e até ter quatro graus indicado no mostrador, mas, na realidade, a temperatura no frigorífico pode ser superior. Portanto, ter o frigorífico a quatro ou a sete ou a dez é completamente diferente no que se refere ao crescimento de bactérias", aponta à Renascença.

Paula Teixeira sublinha que o uso do frio para a conservação dos alimentos é um processo que permite retardar ou inibir o crescimento da atividade dos microrganismos.

A professora universitária refere que existem inúmeros erros que se cometem todos os dias e que podem ser corrigidos para prevenir doenças.

Paula Teixeira recorda a necessidade de conservar a fruta já consumida também no frigorífico.

No caso das carnes, a investigadora sublinha o exemplo do hambúrguer como mais um dos alimentos que devem ser bem cozinhados.

"A carne é picada, portanto, o que está no exterior, que é onde normalmente temos os contaminantes, no caso de uma carne picada passa para o interior. Se não for cozinhado a temperaturas suficientemente altas, nos 70 graus, na zona mais fria, no centro, corremos o risco de ter sobrevivência de bactérias que possam estar naturalmente presentes na carne", refere.



