Crianças expostas a conflito parental sofrem "impactos duradouros", alerta organização

A organização não-governamental Aldeias de Crianças SOS lançou a campanha "Porque isto importa" para alertar para o impacto que a exposição ao conflito parental tem no desenvolvimento das crianças, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, a ONG assinala que esta experiência pode ter "impactos duradouros" na saúde mental, nas relações e no desenvolvimento das crianças, embora continue a ser "um tema pouco presente no debate público".

"Quando uma criança cresce exposta a este tipo de conflito, o seu desenvolvimento emocional, relacional e até físico pode ficar profundamente comprometido, configurando também uma forma de negligência", refere, acrescentando que "a evidência científica mostra que a exposição continuada ao conflito parental está associada a maior risco de ansiedade, depressão, dificuldades relacionais e problemas de saúde ao longo da vida".

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"As experiências de adversidade na infância têm efeitos persistentes ao longo da vida: deixam de ser apenas uma questão da criança ou da família e passam a constituir um desafio para a sociedade, a saúde pública e as comunidades. No longo prazo, não agir na infância é permanecer passivo perante um impacto coletivo evitável", afirma a diretora-geral das Aldeias de Crianças SOS, Guida Mendes Bernardo, citada no comunicado.

Defendendo que proteger as crianças é uma responsabilidade de todos e que vai muito além de evitar a violência física, a organização pretende com a campanha contribuir para colocar a questão em causa na agenda pública, "promovendo uma reflexão coletiva sobre a proteção da infância vulnerável em Portugal".

Em Portugal desde 1964, as Aldeias de Crianças SOS trabalha na proteção de crianças e jovens e no fortalecimento das famílias, através de respostas que procuram prevenir situações de perigo, apoiar a parentalidade, promover contextos seguros de crescimento e garantir que cada criança possa desenvolver-se com amor, respeito e segurança.