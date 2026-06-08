Empresa que vende cursos em escolas contratou formador de Inglês sem "diploma na área"

Miguel, que pediu o anonimato, assinou “contrato de prestação de serviços de formador externo” com a Joviform, Consultoria Empresarial, Lda, em 2023.

No contrato a que a Renascença teve acesso, a cláusula primeira refere que Miguel foi contratado para dar a formação “English Cambridge Program”.

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Até aqui tudo bem, não fosse o caso de Miguel não ter “formação específica”. No momento de assinar contrato disse que “não tinha um diploma específico da área”, mas ainda assim, foi questionado sobre se conseguia dar formação em inglês.

Miguel disse que sim, porque sentia-se “confiante” e contou à Renascença que o processo de recrutamento foi “muito rápido”, admitindo que viu aqui uma oportunidade para “ganhar experiência”.

“O curso, não tinha ligação ao currículo escolar”

Miguel começou a dar as aulas no final de 2023, aos sábados de manhã, num espaço alugado pela empresa.

Tinha mais de 30 alunos, entre os 13 e os 18 anos, que foram distribuídos por duas turmas.

Questionado pela Renascença, Miguel admitiu que o curso que estava a ministrar “não tinha ligação ao currículo escolar”.

O objetivo era preparar os alunos para uma prova que aferisse os seus conhecimentos e os colocasse no respetivo nível de inglês, caso os alunos quisessem seguir estudos de inglês

Pela formação que estava a dar, Miguel recebia 15 euros por hora.

Manteve a ligação à empresa até fevereiro de 2025, quando a Joviform começou a falhar os pagamentos.