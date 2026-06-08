Incêndio habitacional em Valbom causa nove feridos

Um incêndio numa habitação em Valbom, no concelho de Gondomar, causou esta segunda-feira nove feridos com três deles a terem de ser levados ao hospital, indicou fonte dos bombeiros voluntários locais.

Sem poder dar pormenores sobre a origem ou causas do fogo, fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom referiu que o incêndio urbano, dado como resolvido cerca das 13h30, "causou vários feridos, entre os quais dois graves e um ligeiro".

"Contabilizámos seis assistências no local e três foram para os hospitais de Santo António e São João [no Porto]", referiu a fonte.

O alerta foi dado às 11h30 para um incêndio habitacional na Rua Xanana Gusmão, em Valbom, no concelho de Gondomar.

Da corporação local estiveram envolvidos no auxílio e combate 10 elementos com quatro veículos.

Soma-se a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do São João e a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar.