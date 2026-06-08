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Incêndios. 25 concelhos de cinco distritos em perigo máximo

08 jun, 2026 - 08:58 • Lusa

O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões pelo menos até ao fim de semana.

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25 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Bragança apresentam esta segunda-feira um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponível no "site" do IPMA, vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Coimbra, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança apresentam perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões pelo menos até ao fim de semana.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O instituto prevê para hoje, no continente, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se mais nublado em alguns locais do litoral oeste até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas das regiões Centro e Sul.

A previsão aponta ainda para uma pequena descida de temperatura no interior e uma subida da temperatura máxima no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (em Vila Real) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 (em Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 33 (em Faro).

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