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IP3 cortado ao trânsito na noite de terça para quarta-feira em Tondela

08 jun, 2026 - 11:51 • Lusa

A IP justificou o corte para "garantir as condições adequadas à realização dos trabalhos prévios de colocação de sinalização temporária e de instalação de guardas de betão ao longo da plataforma rodoviária".

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O Itinerário Principal 3 (IP3), que liga Viseu e Coimbra, estará cortado no concelho de Tondela na noite de terça para quarta-feira devido à requalificação da via, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota de imprensa, a IP referiu que "será necessário proceder ao corte temporário do trânsito no troço entre o nó de Canas de Santa Maria e o nó de São Miguel de Outeiro", no concelho de Tondela, distrito de Viseu.

"Os trabalhos e o respetivo condicionamento de trânsito decorrem entre as 21:00 do dia 09 de junho e as 06:00 do dia 10 de junho. Durante este período, deverá ser utilizada a EN2 [Estrada Nacional 2] como percurso alternativo".

A IP justificou o corte para "garantir as condições adequadas à realização dos trabalhos prévios de colocação de sinalização temporária e de instalação de guardas de betão ao longo da plataforma rodoviária".

Este corte decorre no âmbito da empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3, da atual plataforma dessa via entre Santa Comba Dão e Viseu, numa extensão de 27,5 quilómetros, um investimento de cerca 103 milhões de euros.

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