Ouvir
  • Edição da Noite
  • 09 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Apostas online

Jogo ilegal online pode valer 24 mil milhões, tanto como o jogo legal

08 jun, 2026 - 22:50 • Lusa

"É muitíssimo dinheiro à solta nas plataformas eletrónicas", afirma o ministro da Economia, no lançamento da campanha "Nem tudo o que vês é jogo seguro".

A+ / A-

Veja também:

O jogo online vale cerca de 24 mil milhões de euros e o jogo ilícito online poderá valer "outro tanto", o que é "muitíssimo dinheiro à solta nas plataformas eletrónicas", disse esta segunda-feira o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.

Falando no lançamento da campanha "Nem tudo o que vês é jogo seguro", promovida pela Direção-Geral do Consumidor (DGC) em conjunto com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) do Turismo de Portugal, Castro Almeida apelou às entidades envolvidas que combatam o jogo ilícito online "com eficiência, com determinação e, sobretudo, com uma grande concertação".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de uma proposta do Livre para alterar o regime dos jogos online e das apostas ter sido chumbada no parlamento, pelo PSD e CDS, o governante anunciou que o Governo vai aprovar "neste verão" nova legislação "para atualizar as regras sobre o jogo online".

Classificando o fenómeno como "uma praga", referiu a necessidade de "combater o fenómeno" ao nível da fiscalização e da punição, mas também da "prevenção ativa" e na "consciencialização dos cidadãos sobre os perigos do jogo ilegal".

"O jogo ilegal online destrói muita gente, muitas famílias, muitas pessoas, e também é péssimo para a economia", assinalou.

“Precisava de ajuda rápido. Senão, ia matar-me". Três histórias de quem caiu no vício das apostas online

Reportagem Renascença

“Precisava de ajuda rápido. Senão, ia matar-me". Três histórias de quem caiu no vício das apostas online

Carlos, Maria e Francisco são viciados no jogo onl(...)

Alertou ainda que o fenómeno do jogo ilegal online "está a crescer muito depressa", também porque "criou-se um pouco a ideia de impunidade em tudo o que é fraude digital".

"É por isso que vos faço um apelo. Se precisarem de mudar as regras, sugiram-no. Se for preciso mudar as leis para permitir mais facilmente combater este problema, sugiram-no. O Governo está cá para isso", disse ainda, dirigindo-se aos parceiros da campanha.

Na mesma sessão, o diretor-geral do Consumidor, Jorge Seguro Sanches, explicou que os objetivos da campanha passam por "dar aos consumidores mais informação sobre os riscos do jogo ilegal online", um fenómeno que põe em causa "a situação económica, mas também a vida das pessoas".

O diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, enumerou os riscos do jogo ilegal online, que funciona através de esquemas fraudulentos destinados ao roubo de identidade, fraude financeira e disseminação de vírus para espionagem e bloqueio de ficheiros, entre outros crimes que qualificou como sendo "graves".

A campanha, a ser divulgada através dos canais digitais das entidades envolvidas, conta também com a PJ como entidade parceira, e destina-se a alertar para os riscos associados à publicidade ao jogo ilegal, com especial enfoque nos jovens.

Durante a sessão de apresentação da campanha, foi também assinado um protocolo de cooperação entre a DGC e a PJ nas áreas da defesa dos direitos dos consumidores, do ambiente digital e da investigação criminal, através de formação, intercâmbio de conhecimento e boas práticas, comunicação e divulgação, organização de eventos e partilha de recursos documentais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 09 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?