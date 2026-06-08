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Jovem desaparecida em Vendas Novas regressa a Portugal após ser encontrada na Índia

08 jun, 2026 - 20:14 • Redação

Menina de 13 anos desaparecida em Vendas Novas foi localizada na Índia e já regressou a Portugal. Regresso aconteceu acompanhado pelo pai, que viajou ao país para trazer a filha de volta.

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A jovem indiana de 13 anos que desapareceu em Vendas Novas no final de abril foi encontrada na cidade de Amritsar, no estado de Punjab, próximo da fronteira entre a Índia e o Paquistão.

Depois de localizada, regressou a Portugal acompanhada pelo pai, conta o “Jornal de Notícias”.

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Apesar de o desaparecimento ter ficado resolvido com a localização da jovem, as autoridades continuam a tentar perceber como ocorreu toda a deslocação e quais as circunstâncias que estiveram na origem da viagem.

O desaparecimento remonta a 27 de abril. Anaya Raj foi vista pela última vez cerca das 18h00, nas imediações da residência da família em Vendas Novas, onde os pais vivem há aproximadamente seis anos. Nesse dia estava prevista uma visita de estudo escolar, mas a jovem optou por não participar.

Segundo informações divulgadas na altura, saiu de casa, mas acabou por não comparecer na escola.

O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e autoridades. A família apresentou participação junto da GNR de Vendas Novas e a investigação passou para a Polícia Judiciária. Nas semanas seguintes multiplicaram-se os apelos nas redes sociais, numa tentativa de recolher informações sobre o paradeiro da menor.

Durante as diligências, o telemóvel da jovem chegou a ser rastreado. Os dados recolhidos apontavam para uma última localização na zona do Martim Moniz, em Lisboa.

Mais tarde, a jovem viria a divulgar um vídeo na qual afirmava encontrar-se bem e estar na Índia.

Com a localização da menor em Amritsar e o regresso a Portugal, a Polícia Judiciária procura agora esclarecer de que forma a jovem conseguiu viajar para a Índia e se existiu qualquer apoio ou intervenção de terceiros durante o percurso.

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