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Transportes públicos

Ligações fluviais com horários reforçados entre Cacilhas, Barreiro e Lisboa a partir desta segunda-feira

08 jun, 2026 - 05:51 • Lusa

A travessias começam mais cedo, às 5h00, e terminam às 2h30 nos dias úteis. Aos fins de semana, circulam mais quatro ligações por dia.

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Os horários nas ligações fluviais entre o Barreiro e Cacilhas (margem sul do Tejo) e Lisboa vão ser reforçados a partir desta segunda-feira, uma medida que, segundo a Transtejo Soflusa (TTSL), visa responder às necessidades dos passageiros.

Segundo a transportadora, no caso da ligação de Cacilhas, concelho de Almada, para Lisboa, o transporte vai iniciar-se mais cedo e terminar mais tarde nos dias úteis, passando a realizar-se a partir das 5h00, em vez das 5h20, e a terminar às 02h30, em vez das 01h40.

Aos fins de semana e feriados, o reajuste dos horários resulta na realização de mais quatro ligações diárias.

Nas carreiras do Barreiro, as alterações incidem num reajuste do horário nas primeiras horas da manhã, sendo reforçada a resposta do serviço, com o acrescento de duas carreiras diárias.

Aos fins de semana e feriados não há alterações.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

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