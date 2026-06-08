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Transportes públicos
Ligações fluviais com horários reforçados entre Cacilhas, Barreiro e Lisboa a partir desta segunda-feira
08 jun, 2026 - 05:51 • Lusa
A travessias começam mais cedo, às 5:00, e terminam às 2:30 nos dias úteis. Aos fins de semana, circulam mais quatro ligações por dia.
Os horários nas ligações fluviais entre o Barreiro e Cacilhas (margem sul do Tejo) e Lisboa vão ser reforçados a partir desta segunda-feira, uma medida que, segundo a Transtejo Soflusa (TTSL), visa responder às necessidades dos passageiros.
Segundo a transportadora, no caso da ligação de Cacilhas, concelho de Almada, para Lisboa, o transporte vai iniciar-se mais cedo e terminar mais tarde nos dias úteis, passando a realizar-se a partir das 05:00, em vez das 05:20, e a terminar às 02:30, em vez das 01:40.
Aos fins de semana e feriados, o reajuste dos horários resulta na realização de mais quatro ligações diárias.
Nas carreiras do Barreiro, as alterações incidem num reajuste do horário nas primeiras horas da manhã, sendo reforçada a resposta do serviço, com o acrescento de duas carreiras diárias.
Aos fins de semana e feriados não há alterações.
A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.
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