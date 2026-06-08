Tempo. Calor vai aumentar ao longo da semana

O calor vai aumentar ao longo da semana em Portugal, culminando num fim de semana com temperaturas acima dos 30 graus em grande parte do território continental.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta segunda-feira está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade em alguns locais do litoral Norte e Centro até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Haverá uma descida de temperaturas no interior, mas um aumento na região do Algarve.

Esta segunda-feira será de resto o dia mais fresco da semana, já que todos os dias irão trazer ligeiras subidas nas temperaturas mínimas e máximas.

Tudo culminará num fim de semana que o IPMA prevê como muito quente.

Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores o céu será mais nublado, com períodos de aguaceiros em alguns locais dos Açores, como na Horta e em Angra do Heroísmo.