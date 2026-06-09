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Calor. Sete distritos do continente sob aviso amarelo na quinta-feira

09 jun, 2026 - 08:13 • Lusa

Em causa, distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre.

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Sete distritos do continente vão estar sob aviso amarelo na quinta-feira devido à previsão de tempo quente, informou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de quinta-feira devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

O IPMA tinha emitido anteriormente o mesmo nível para os distritos de Lisboa e Leiria por causa do vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

De acordo com o instituto, o aviso de vento vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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