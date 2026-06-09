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campanha "Viaje sem Pressa"

Dez mortes na estrada durante a última semana

09 jun, 2026 - 12:07 • Lusa

O número de infrações rodoviárias detetadas ascendeu a 19 mil.

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A campanha "Viaje sem Pressa", que terminou na segunda-feira, registou a nível nacional (continente e regiões autónomas) 2.664 acidentes, dos quais resultaram dez vítimas mortais, 71 feridos graves e 845 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo (2 e 8 de junho) de 2025, verificaram-se menos 13 acidentes, mais uma vítima mortal, mais 15 feridos graves e menos 54 feridos ligeiros.

O número de infrações rodoviárias detetadas ascendeu a 19 mil. Entre as infrações estão a condução sob efeito do álcool e utilização indevida de telemóvel.

Segundo o balanço da campanha divulgado esta terça-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), foram fiscalizados presencialmente e por radar 47.099 veículos nos distritos de Aveiro, Faro e Lisboa.

As autoridades reportaram ainda infrações relacionadas com a não utilização de dispositivos de segurança e com algumas condições técnicas dos veículos.

No âmbito desta campanha, foram sensibilizados 500 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas mensagens relacionadas com a necessidade de adequar a velocidade às condições da via, do trânsito e meteorológicas, respeitar os limites legais de velocidade, manter a distância de segurança e evitar comportamentos agressivos e manobras perigosas..

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