STCP disponibiliza horários dos autocarros em tempo real no "Google Maps"

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) disponibiliza, a partir desta terça-feira, informação em tempo real da operação de autocarros no Porto e concelhos vizinhos no serviço de pesquisa de mapas e navegação online "Google Maps".

De acordo com um comunicado enviado às redações, "os passageiros podem consultar diretamente na aplicação a localização dos autocarros da STCP e os tempos de chegada previstos às 2.517 paragens da rede", abrangendo "toda a operação da empresa, que realiza, em dias úteis, mais de cinco mil viagens, permitindo um acompanhamento mais preciso do serviço e uma melhor gestão das deslocações".

"Para planear e consultar viagens e horários através do "Google Maps", basta introduzir o ponto de partida e o destino na aplicação, selecionar um dos percursos sugeridos que inclua a STCP e verificar, em tempo real, quantos minutos faltam para a chegada do autocarro", descreve a transportadora.

Segundo a empresa, "esta integração vem complementar o ecossistema de informação ao passageiro já disponibilizado pela STCP, que inclui, entre outros, o "website" institucional e uma rede de mais de 60 e-papers instalados em locais estratégicos da cidade do Porto, bem como e-papers localizados em Vila Nova de Gaia".

"Desta forma, os clientes passam a dispor de múltiplos canais para consultar horários e tempos de espera em tempo real, escolhendo a plataforma que melhor se adapta às suas necessidades e hábitos de utilização", refere a empresa liderada por Luís Osório.

Os tempos previstos de paragem também estão impressos na maioria das paragens da STCP.

Em fevereiro de 2024, a empresa já tinha apontado para a disponibilização dos horários em tempo real na ferramenta "Google Maps" até ao final desse ano, o que não veio a acontecer.

No final de maio, o presidente da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) anunciou que a empresa espera que, até ao final do ano, seja possível consultar os horários da rede Unir em tempo real na aplicação "Google Maps".