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Trabalhador morre em Vila Real após queda de cerca de oito metros

09 jun, 2026 - 16:58 • Lusa

Acidente aconteceu na localidade de em Torre do Pinhão. O alerta foi dado pelas 15h25.

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Um homem de 44 anos morreu hoje em Torre do Pinhão, concelho de Sabrosa, após uma queda de cerca de oito metros no seu local de trabalho, revelou à Lusa fonte da GNR de Vila Real.

O alerta foi dado pelas 15h25, acrescentou a fonte que não soube precisar o local em causa.

Para o local foram mobilizados meios do Instituto Nacional de Emergência Médica, Bombeiros de Sabrosa e de Vila Real – Cruz Verde, indicou fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

A GNR tomou conta da ocorrência.

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  • 09 jun, 2026
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