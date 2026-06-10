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​Bebé de duas semanas engasgado socorrido por PSP

10 jun, 2026 - 10:50 • Cristina Nascimento

Depois de estabilizado o bebé foi transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, onde foi observado e recebeu acompanhamento médico especializado.

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Um grupo de polícias da esquadra de Agualva-Cacém socorreu um bebé de duas semanas que foi levado pelos pais com sinais de engasgamento.

O relato é feito em comunicado pela PSP.

Na segunda-feira ao fim da tarde, os pais do recém-nascido deslocaram-se à esquadra a pedir auxílio. O bebé “apresentava sinais compatíveis com uma situação de obstrução das vias respiratórias e ausência de resposta aos estímulos”.

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Perante a gravidade da situação, os polícias iniciaram “de imediato as manobras de socorro adequadas à idade da criança” que depois “começou gradualmente a recuperar a capacidade respiratória e a reagir aos estímulos”.

Depois de estabilizado o bebé foi transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, onde foi observado e recebeu acompanhamento médico especializado.

No comunicado, a polícia considera que o sucedido “evidencia a importância da formação dos polícias em matérias de socorro e emergência, bem como o papel de proximidade que a PSP desempenha diariamente junto da comunidade”.

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