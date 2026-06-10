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Fogo continua a lavrar em Odemira com uma frente ativa

10 jun, 2026 - 21:46 • Lusa

Às 20:00, as chamas eram combatidas por 143 operacionais, apoiados por 52 veículos, dois aviões e dois helicópteros.

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O incêndio numa zona de mato no concelho de Odemira, distrito de Beja, continuava, às 20:00 de hoje, a lavrar com uma frente ativa, mobilizando 143 operacionais e quatro meios aéreos, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, indicou que "uma das duas frentes foi debelada", estando a outra, em direção a sul e junto a uma linha de água, a oferecer mais resistência ao combate.

Durante esta tarde, referiu o responsável, os bombeiros tiveram que defender das chamas um monte onde residem dois homens.

"Não ofereceu qualquer perigo, nem para os habitantes nem para os animais", porque, graças à intervenção dos bombeiros, "o incêndio contornou o monte", adiantou.

Tiago Bugio previu que o incêndio seja controlado nas próximas horas, antevendo "muito trabalho" durante a noite.

"O objetivo é evitar que esta frente em direção a sul progrida, seguidamente é consolidar todo o perímetro com máquina de rasto e também fazer um rescaldo de forma a evitar reativações", acrescentou.

O fogo, para o qual foi dado alerta às 11:49, consome uma área de mato na freguesia de São Luís, concelho de Odemira.

Às 20:00, as chamas eram combatidas por 143 operacionais, apoiados por 52 veículos, dois aviões e dois helicópteros.

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