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Fogo em Odemira combatido por mais de 140 operacionais, chamas próximas de algumas casas

10 jun, 2026 - 17:02 • Lusa

Combate às chamas mobiliza um total de 145 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 48 veículos e cinco meios aéreos.

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Mais de 140 operacionais, com o apoio de cinco meios aéreos, combatiam às 16h00 desta quarta-feira um incêndio em mato no concelho de Odemira, distrito de Beja, havendo casas em perigo, revelaram os bombeiros e a Proteção Civil.

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Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 11h49, consome uma área de mato na freguesia de São Luís, concelho de Odemira.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, limitou-se a adiantar que as chamas estão próximas de algumas casas.

O combate às chamas mobiliza um total de 145 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 48 veículos e cinco meios aéreos.

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