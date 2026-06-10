“Futuro da saúde em Portugal não pode ser desenhado em gabinetes fechados”, diz bastonário da Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos aproveita o Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas para lembrar que a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é uma das grandes conquistas do país.

Numa mensagem em vídeo divulgada neste 10 de junho, o bastonário Carlos Cortes enaltece o trabalho dos médicos, mas identifica o que diz serem “enormes desafios” no acesso aos cuidados de saúde, “na organização, na resposta aos doentes, na valorização dos profissionais, na dignidade do exercício médico”.

Carlos Cortes afirma que foi com esse objetivo que a Ordem dos Médicos lançou o projeto “Um Rumo para a Saúde”, classificando-o como “um convite aberto ao diálogo, à escuta, à participação e à vontade de construir propostas concretas”.

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O bastonário da Ordem dos Médicos entende que “o futuro da saúde em Portugal não pode ser desenhado em gabinetes fechados” e deve “nascer do país real, das dificuldades reais, das soluções exequíveis”.

Carlos Cortes destaca a qualidade da medicina praticada em Portugal e pede coragem para ajudar a melhorar as respostas às necessidades dos cidadãos e a aumentar a valorização dos profissionais de saúde.

“Temos em Portugal cuidados de saúde de enorme qualidade. Temos médicos extraordinários, equipas de saúde de excelência, temos conhecimento, temos ciência, temos dedicação, temos vontade, mas precisamos de rumo. Precisamos de coragem e de vontades. Neste Dia de Portugal, deixo um pensamento claro: um país que cuida melhor dos seus doentes, das suas pessoas, é um país mais forte, mais justo e mais digno”, declara Carlos Cortes.

Na mesma mensagem em vídeo, Carlos Cortes destaca os médicos que cuidam da saúde em Portugal e aqueles que, segundo afirma, “honram Portugal”, nas comunidades espalhadas pelo globo.