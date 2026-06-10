Gulf Med Aviation atinge 1.000 missões de emergência médica ao serviço do INEM

Em menos de um ano, os helicópteros da Gulf Med Aviation completaram mil missões pelo INEM, somando 1.515 horas de voo, 644 doentes transportados e uma taxa de operacionalidade superior a 98%, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a empresa responsável pelo transporte aéreo de emergência médica revelou que, pelas 12h15 de hoje, o helicóptero baseado em Évora completou a milésima missão ao serviço do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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Assinala a empresa, a operar desde 1 de julho de 2025 em Portugal, que se tratou de "uma missão secundária, para transferência de um doente grave entre o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, e o Hospital de São José, em Lisboa", indicando também que seguiam a bordo os pilotos Rodrigo Sá, que comandava a aeronave, e Alex Ullberg, bem como a equipa médica do INEM.

Na contabilidade apresentada, a empresa divulga também os números por base, indicando que em Évora houve 321 missões, 424 horas de voo e 205 doentes transportados.

Em Loulé registaram-se 237 missões, 398 horas de voo e 158 doentes transportados, enquanto em Macedo de Cavaleiros o registo é de 245 missões, 364 horas de voo e 162 doentes transportados e, em Viseu, de 196 missões, 259 horas de voo e 119 doentes transportados.

"A operação está em velocidade de cruzeiro e os pilotos têm correspondido de forma exemplar à exigência deste serviço. Os tempos de ativação das aeronaves são, em média, de cerca de três minutos", referiu o presidente executivo da Gulf Med Aviation Services e diretor-geral do Grupo Medilink International, Simon J. Camilleri, citado no comunicado.

"Este é um número que diz muito sobre o compromisso e a preparação das nossas equipas", considerou o diretor da Gulf Med Aviation Services para a Península Ibérica, Hugo Chambel, igualmente citado.

A operação da Gulf Med Aviation Services em Portugal é assegurada em quatro bases permanentes, localizadas em Évora, Loulé, Macedo de Cavaleiros e Viseu.

Em cada uma destas bases estão disponíveis helicópteros Airbus H145, aeronaves especificamente concebidas para missões de emergência médica, em funcionamento 24 horas por dia, 365 dias por ano.

A frota inclui ainda um quinto H145 dedicado à função de reserva, assegurando substituição rápida em caso de necessidade, conclui a nota de imprensa.