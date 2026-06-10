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Incêndio deflagra em fábrica de componentes automóveis em Palmela
10 jun, 2026 - 23:05 • Lusa
Para o local foram destacados 68 operacionais e 22 veículos dos bombeiros voluntários de Palmela, Pinhal Novo, Montijo, Alcochete, Barreiro e Carcavelos.
Um incêndio deflagrou hoje numa fábrica de componentes automóveis em Palmela, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta foi dado às 19:42 para um incêndio no interior dos armazéns da empresa Hanon Systems que não provocou vítimas e está dominado, de acordo com a mesma fonte.
Para o local foram destacados 68 operacionais e 22 veículos dos bombeiros voluntários de Palmela, Pinhal Novo, Montijo, Alcochete, Barreiro e Carcavelos.
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- 10 jun, 2026
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