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Abertas candidaturas ao incentivo à compra de veículos elétricos

11 jun, 2026 - 16:58

O novo apoio tem uma dotação global de 10 milhões de euros. Estão abrangidos por este programa os veículos adquiridos desde 1 de janeiro de 2025.

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Abriram esta quinta-feira à tarde as candidaturas ao incentivo à aquisição de viaturas elétricas, anunciou o Ministério do Ambiente e Energia.

O novo apoio tem uma dotação global de 10 milhões de euros, "destinada a incentivar a transição para uma mobilidade mais sustentável, através da substituição de veículos com motor de combustão por veículos de emissões nulas", refere a tutela, em comunicado.

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Estão abrangidos por este programa os veículos adquiridos desde 1 de janeiro de 2025, "permitindo que quem tenha comprado um veículo de emissões nulas desde essa data e que não tenha sido abrangido por anteriores fases do programa possa agora apresentar candidatura, desde que cumpra os critérios de elegibilidade definidos no regulamento".

As candidaturas para o apoio à aquisição de viaturas elétricas devem ser submetidas através da plataforma do Fundo Ambiental, "sendo analisadas por ordem de submissão e até ao limite da dotação disponível".

As candidaturas podem ser apresentadas até 27 de julho, até às 17h59, "ou até ao esgotamento do número de incentivos disponíveis para a respetiva tipologia.

De acordo com a informação disponibilizada no portal do Fundo Ambiental, as tipologias das viaturas elétricas são: ligeiros de passageiros, bicicletas de carga, bicicletas elétricas, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos, bicicletas convencionais e carregadores para veículos.

"Estamos a reforçar o apoio a quem opta por soluções de mobilidade mais sustentáveis. Este incentivo contribui para reduzir as emissões, diminuir a dependência de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética em Portugal", afirma a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

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