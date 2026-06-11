Cabaz alimentar da Deco regista maior descida desde início de abril

O cabaz essencial de 63 produtos monitorizado pela Deco Proteste desceu 3,74 euros de 03 a 10 de junho face à semana anterior, para 255,57 euros, aproximando-se dos valores do início de abril.

"Depois da subida registada na semana anterior, o preço do cabaz tem a maior descida das últimas semanas e fica próximo dos valores registados no início de abril", destaca a organização de defesa do consumidor num comunicado divulgado hoje.

Segundo a organização, desde o início do ano verificou-se uma subida de 13,75 euros, enquanto há um ano era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 14,79 euros (menos 6,14%).

Já no início de 2022 gastava-se menos 67,87 euros (uma diferença de 36,16%) e há, quatro anos, o mesmo cabaz essencial custava menos 67,87 euros (36,16%).

Segundo a associação, na última semana, os três produtos cujo preço mais aumentou (percentualmente) face à semana anterior foram a couve-coração (mais 0,15 euros ou 9%), o pão de forma sem côdea (mais 0,16 euros ou 7%) e a manteiga com sal (mais 0,12 euros ou 5%). .

Comparando com o mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como a couve-coração (37%, custando atualmente 1,85 euros/kg), o carapau (32%, custando atualmente 5,38 euros/kg) e os brócolos (28%, o que se reflete num custo de 3,39 euros/kg).

Desde que a Deco Proteste iniciou esta análise, em 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (125% para 13,08 euros/kg), couve-coração (87% para 2,10 euros/kg) e ovos (84% para 2,10 euros).

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.