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Calor em alta no fim de semana. Todos os distritos sob aviso amarelo

11 jun, 2026 - 07:15 • João Malheiro com Lusa

Risco máximo de incêndio em cerca de 100 concelhos do país.

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As temperaturas vão subir significativamente a partir desta quinta-feira e ao longo do fim de semana.

Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá uma subida acentuada da temperatura, com praticamente todos os distritos do país a ter temperaturas máximas acima dos 30 graus e temperaturas mínimas que irão dos 18 aos 23 graus, nos próximos dias.

Todos os distritos de Portugal continental estão a partir desta quinta-feira e até sábado sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 09h00 desta quinta-feira e as 18h00 de sábado, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Cerca de 100 concelhos de 12 distritos de Portugal continental apresentam esta quinta-feira um perigo máximo de incêndio rural.

Em perigo máximo de incêndio estão cerca de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real apresentam hoje perigo muito elevado e elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural vai agravar-se e manter-se muito elevado pelo menos até segunda-feira.

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