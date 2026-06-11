Demitida diretora clínica dos cuidados primários da ULS Santa Maria

O Governo demitiu a diretora clínica dos cuidados primários da Unidade Local de Saúde Santa Maria, em Lisboa, em plena licença de maternidade, e nomeou a médica Rita Molinar para o seu lugar.

Na resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quinta-feira em Diário da República, o executivo justifica a demissão de Eunice Carrapiço com base na lei, que permite a cessação de funções de gestores públicos por mera conveniência.

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Segundo o Governo, os desafios da ULS Santa Maria impõem "uma nova dinâmica urgente, efetiva e eficiente", conjugada com "uma reorganização funcional, moderna, eficaz e sustentável", capaz de responder aos cerca de 120 mil utentes sem médico de família.

Contactada pela Renascença, Eunice Carrapiço recusou fazer comentários.

A responsável foi confrontada com a demissão a poucos dias de regressar ao trabalho, depois do nascimento da terceira filha.

Ana Rita Molinar é especialista em Medicina Geral e Familiar desde 2015. Atualmente, coordena a USF Professor Guilherme Jordão e, desde novembro de 2025, exerce funções como coordenadora dos adjuntos da direção clínica para os cuidados de saúde primários da ULS Santa Maria.