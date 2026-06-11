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Fiscalização da PSP a táxis no Aeroporto de Lisboa interrompida após bloqueio da praça

11 jun, 2026 - 21:46 • Redação

Fiscalização da PSP à atividade de transporte em táxi decorreu esta quinta-feira no Aeroporto de Lisboa. Operação foi interrompida após vários profissionais deixarem de transportar passageiros e bloquearem a praça de táxis. Polícia detetou irregularidades relacionadas com taxímetros e um condutor com álcool no sangue.

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Uma ação de fiscalização da atividade de transporte em táxi realizada pela PSP de Lisboa foi interrompida esta quinta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, depois de vários profissionais do setor terem bloqueado a praça de táxis e suspendido o carregamento de passageiros.

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A operação começou pelas 13h40 e tinha como objetivo verificar as condições legais de exercício da atividade de transporte em táxi. Segundo a PSP, os trabalhos decorreram normalmente durante cerca de 10 a 15 minutos.

"A sua continuidade foi significativamente condicionada pela atuação concertada de vários profissionais do setor", refere a PSP, acrescentando que os envolvidos deixaram de efetuar o carregamento de passageiros e procederam à ocupação e bloqueio da praça de táxis.

A polícia sustenta que esta situação inviabilizou a normal execução dos atos de fiscalização previstos e provocou perturbações na organização do serviço público naquele local.

Apesar da interrupção, os agentes identificaram várias situações. Entre elas esteve a realização de um teste de despistagem de álcool a um condutor que apresentava odor a álcool.

O teste revelou uma taxa de álcool no sangue de 0,50 gramas por litro. De acordo com a PSP, o condutor não chegou a iniciar qualquer serviço de transporte.

"Foram detetadas situações relativas à manipulação e ocultação de equipamentos taxímetros", assinala a PSP, que identificou um taxímetro oculto e seis casos em que o equipamento estava instalado de forma a impedir a sua correta visualização pelos utilizadores.

Segundo a polícia, estas práticas podem enquadrar-se em ilícitos associados à especulação, tendo os factos sido objeto de auto de notícia para posterior tramitação processual.

"Uma percentagem significativa dos intervenientes presentes, estimada entre 80% e 90%, corresponde a indivíduos já anteriormente sinalizados" pela PSP em ações relacionadas com ilícitos associados à atividade de transporte em táxi.

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