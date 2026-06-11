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GNR detém 11 suspeitos de tráfico de droga em Paços de Ferreira e Paredes

11 jun, 2026 - 10:28 • Olímpia Mairos

Operação resultou na apreensão de mais de 9.200 doses de estupefacientes, 20 mil euros em dinheiro e sete veículos.

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Uma operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) levou à detenção de 11 pessoas por suspeitas de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes. A ação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras, resultou ainda na apreensão de mais de 9.200 doses de droga e de diverso material associado à atividade criminosa.

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Em comunicado, o Comando Territorial do Porto informa que as detenções ocorreram no dia 10 de junho, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes. Os detidos são três mulheres e oito homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos.

Durante a operação, os militares da GNR deram cumprimento a 16 mandados de busca, dos quais dez foram realizados em residências e seis em outros locais, incluindo estabelecimentos comerciais, lojas de animais e um cacifo.

Segundo a GNR, a investigação permitiu apreender 4.500 doses de cocaína, 4.260 doses de haxixe e 473 doses de cannabis, num total superior a 9.200 doses de produto estupefaciente.

Além da droga, foram ainda apreendidos 20.045 euros em numerário, 12 telemóveis, nove balanças, seis viaturas, um motociclo e uma arma de ar comprimido.

Em comunicado, a força de segurança destaca que a operação contou com o reforço de várias valências especializadas. “A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto e da Unidade de Intervenção, através do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais”, refere a GNR.

A investigação prossegue agora sob a coordenação das autoridades competentes, com o objetivo de apurar a total dimensão da alegada rede de tráfico que operava na região.

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