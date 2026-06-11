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Governo aprova 500 milhões para reconstrução de equipamentos de rádios locais

11 jun, 2026 - 17:37 • Lusa

Medida destinada às estações locais e regionais afetadas pelas tempestades do início do ano.

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O Governo aprovou esta quinta-feira uma linha de apoio no valor de 500 milhões de euros destinada à reconstrução dos equipamentos das rádios locais e regionais afetadas pelas tempestades do início do ano.

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Segundo o ministro da Presidência, Leitão Amaro, foram afetados pelo mau tempo muitos equipamentos de transmissão e retransmissão de estações de rádio locais e regionais, colocando em causa a prestação do serviço de radiodifusão em áreas já de si prejudicadas pela existência de "desertos informativos".

A medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira.

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