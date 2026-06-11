Hospital de Braga volta a assegurar Via Verde AVC 24 horas por dia

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga volta a assegurar Via Verde AVC 24 horas por dia, 365 dias por ano, foi esta quinta-feira anunciado.

Desde maio do ano passado que o Hospital de Braga não assegura todos os serviços da Via Verde AVC, na sequência de um braço de ferro entre a equipa médica de neurorradiologia de intervenção e a administração.

Os médicos deixaram de fazer horas extraordinárias – entre as 20h00 e a meia-noite, aos feriados e fins de semana todo o dia – por entenderem que o Conselho de Administração não pagava o que está definido por lei.

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Sem neurorradiologistas para fazerem trombectomias – o procedimento para remover coágulos que bloqueiam um vaso sanguíneo no cérebro – entre a meia-noite e as 8h00 da manhã, os doentes passaram a ser encaminhados para hospitais do Grande Porto, com impacto nos tempos de acesso ao tratamento. Anualmente eram transferidos entre 25 e 30 doentes.

O problema foi, entretanto, ultrapassado. Em comunicado, a ULS de Braga anuncia que a partir de 1 de julho volta a assegurar a resposta da Via Verde AVC em regime contínuo, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

A resposta permanente integra também o apoio contínuo à teleconsulta de NRI no âmbito das ativações da Via Verde AVC provenientes dos hospitais referenciadores.

Para garantir esta cobertura, a ULS Braga constituiu uma equipa multidisciplinar dedicada, composta por um Médico do Serviço de Neurorradiologia, um Médico e um Enfermeiro afetos do Serviço de Anestesiologia, um Enfermeiro afeto ao Serviço de Imagiologia e um Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, além de ter sido reforçada a equipa de Neurologia.

O novo modelo assistencial representa um investimento superior a meio milhão de euros e permitirá realizar entre mais 50 e 75 trombectomias mecânicas por ano.