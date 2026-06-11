Incêndio em armazém de reciclagem propaga-se a zona de mato em Montemor-o-Novo

Um incêndio deflagrou hoje num armazém de reciclagem na zona industrial da Adua, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, e propagou-se a uma zona de mato, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para o incêndio no armazém foi dado às 18h07 e o da zona de mato às 18h28.

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Cerca das 19h45, o incêndio estava ainda ativo no armazém e a consumir plástico, tendo dois elementos da Proteção Civil sido assistidos no local, adiantou a mesma fonte.

Segundo o comando sub-regional, à mesma hora estavam envolvidos no combate às chamas 65 operacionais, apoiados por 24 veículos.

O incêndio que consumiu mato foi dado como dominado às 18h52, tendo sido mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo, de acordo com a Proteção Civil.