Incêndios. Mais de 100 operacionais combatem chamas em Terras de Bouro

Continua o combate ao incêndio em zona de mato em Terras de Bouro, agora com mais de 100 operacionais a combater as chamas.



À Renascença, fonte da Proteção Civil dava conta que os meios continuariam a ser reforçados ao longo do dia para combater o fogo.

De acordo com o site da Proteção Civil, por volta das 10h15, encontravam-se 118 operacionais no terreno, apoiados por 31 meios terrestres e três meios aéreos.

Cerca de 100 concelhos de 12 distritos de Portugal continental apresentam esta quinta-feira um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio estão cerca de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro. Vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real apresentam esta quinta-feira perigo muito elevado e elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural vai agravar-se e manter-se muito elevado pelo menos até segunda-feira.