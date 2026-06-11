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Jovem desaparecido na praia do Peneco, em Albufeira

11 jun, 2026 - 20:08 • Ricardo Vieira

"A vítima estaria acompanhada por outro jovem, de 19 anos e nacionalidade britânica, que terá saído da água pelos próprios meios para pedir socorro", indica a Autoridade Marítima.

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Um jovem de nacionalidade britânica, de 23 anos, desapareceu esta quinta-feira à tarde depois de ter ido a banhos na praia do Peneco, no concelho de Albufeira, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"A vítima estaria acompanhada por outro jovem, de 19 anos e nacionalidade britânica, que terá saído da água pelos próprios meios para pedir socorro, encontrando-se bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica", refere a AMN, em comunicado enviado às redações.

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A Embaixada Britânica em Portugal foi ativada para contacto com os familiares da vítima e prestar apoio psicológico ao jovem de 19 anos.

Nas operações de busca estão envolvidos por terra elementos da Polícia Marítima de Portimão, do Projeto “SeaWatch” e os nadadores-salvadores de serviço na praia.

Por mar, encontram-se a efetuar buscas tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo e elementos do Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

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