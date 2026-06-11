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Passageiros da rede Unir com localização dos autocarros em tempo real no "Google Maps"

11 jun, 2026 - 22:33 • Lusa

Passageiros da rede Unir já podem acompanhar em tempo real a localização dos autocarros através do Google Maps. Informação inclui também os tempos estimados de passagem nas paragens. Medida insere-se na estratégia de digitalização da Transportes Metropolitanos do Porto.

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Os passageiros da rede Unir já podem consultar em tempo real a localização dos autocarros e os tempos estimados de passagem nas paragens através da aplicação "Google Maps", anunciou hoje a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

"A disponibilização desta informação representa um importante avanço para a melhoria da experiência de utilização do transporte público e enquadra-se na estratégia de modernização e digitalização que a Transportes Metropolitanos do Porto tem vindo a desenvolver desde a sua constituição enquanto autoridade de transportes da Área Metropolitana do Porto", refere a empresa, em comunicado.

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No final de maio, o presidente da TMP anunciou que a empresa esperava que, até ao final do ano, fosse possível consultar os horários da rede Unir em tempo real na aplicação "Google Maps".

Segundo a TMP, a aposta em soluções digitais capazes de simplificar o acesso à mobilidade e melhorar a informação ao passageiro tem sido uma das prioridades.

"A transformação digital é um eixo estratégico da atuação da TMP, estando ao serviço de uma melhor experiência de mobilidade e de uma maior integração do sistema metropolitano de transportes", afirmou o presidente da TMP, Nuno Neves de Sousa.

"Ao disponibilizarmos informação em tempo real nas plataformas digitais mais utilizadas pelos cidadãos, conseguimos tornar o transporte público mais próximo, acessível e previsível para atuais e potenciais utilizadores do transporte público", acrescentou o responsável.

Na rede Unir, no lote Norte Nascente (Santo Tirso, Valongo, Paredes e Gondomar) opera a Nex Continental, no Norte Poente (Póvoa de Varzim e Vila do Conde) a Porto Mobilidade, no Norte Centro (Maia, Matosinhos e Trofa) a Vianorbus, no Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) a Transportes Beira Douro e no Sul Nascente (Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Arouca, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra) a Xerbus.

Na terça-feira, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) passou a disponibilizar informação em tempo real da operação de autocarros no Porto e concelhos vizinhos no serviço de pesquisa de mapas e navegação online "Google Maps".

Segundo a empresa, "esta integração vem complementar o ecossistema de informação ao passageiro já disponibilizado pela STCP", que inclui, entre outros, o "website" institucional e uma rede de mais de 60 "e-papers" instalados em locais estratégicos da cidade do Porto, bem como "e-papers" localizados em Vila Nova de Gaia.

"Desta forma, os clientes passam a dispor de múltiplos canais para consultar horários e tempos de espera em tempo real, escolhendo a plataforma que melhor se adapta às suas necessidades e hábitos de utilização", refere a empresa liderada por Luís Osório.

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