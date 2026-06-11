- Noticiário das 20h
- 11 jun, 2026
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Pombeiro insiste em "beliscadura" na folha do presidente da gestora do SIRESP
11 jun, 2026 - 19:44 • Lusa
Ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna ouvido no Parlamento.
O ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, insistiu esta quinta-feira "que existe alguma beliscadura" na folha do atual presidente da empresa que gere o SIRESP, contra quem disse não ter "nada pessoal".
"Em termos de gestor público, acho que a folha não se deve encontrar minimamente beliscada, e acho aqui que existe alguma beliscadura na folha do senhor general [Paulo Viegas Nunes] enquanto foi presidente da Siresp S.A.", afirmou António Pombeiro, ouvido hoje na Assembleia da República, na sequência da sua demissão em maio do cargo, alegando "irregularidades graves" na gestão da Siresp S.A. durante a presidência de Viegas Nunes, de 2022 a 2024.
O pedido de demissão foi apresentado em 22 de maio de 2026, o mesmo dia em que Paulo Viegas Nunes regressou à liderança da empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).
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