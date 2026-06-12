Câmara de Cascais: constituído um arguido após buscas por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária realizou buscas na Câmara de Cascais por suspeitas de corrupção relacionadas com a adjudicação de contratos de empreitada, das quais resultaram um arguido, informou hoje a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste.

"O inquérito iniciou-se com uma participação criminal onde são relatadas suspeitas na adjudicação, por parte de junta de freguesia, de três contratos de empreitada a duas empresas – cujos elementos dos respetivos órgãos sociais têm todos relações familiares ente si –, contratos estes que, sendo inferiores a 150.000,00 euros, foram realizados com convite às mesmas sociedades", detalhou o Ministério Público (MP), em nota publicada na sua página oficial.

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As oito buscas no concelho de Cascais realizaram-se no dia 2 de junho, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Sintra, no distrito de Lisboa, incluindo em instalações de uma junta de freguesia, de câmara municipal e de duas empresas municipais.

"No decurso das diligências foi constituído um arguido", adiantou, sem revelar a identidade.

Segundo o MP, as contratações em causa remontam a 2019, 2020 e 2021 e o inquérito, dirigido pelo MP de Sintra, investiga suspeitas dos crimes de corrupção, prevaricação e participação económica em negócio.

A notícia das buscas levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária tinha já sido avançada pelo jornal Público, na semana passada.

Segundo informações prestadas pela autarquia ao Público, "a informação solicitada recaiu sobre vários contratos com várias empresas", tendo a Câmara Municipal adiantado que "todos os contratos são de empreitadas de obras públicas que se encontravam publicados no portal de contratação pública Base".