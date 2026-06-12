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Cuidado com queimaduras. Todo o país em risco muito elevado de exposição à radiação UV

12 jun, 2026 - 08:43 • Lusa

De acordo com o IPMA, o risco muito elevado de exposição à radiação UV vai manter-se no continente e arquipélagos da Madeira e Açores pelo menos até segunda-feira.

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Todos os distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão hoje em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o risco muito elevado de exposição à radiação UV vai manter-se no continente e arquipélagos da Madeira e Açores pelo menos até segunda-feira.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o instituto recomenda que se evite a exposição ao sol sempre que possível.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, "t-shirt", guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado recomenda-se o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protetor solar.

Portugal continental vai registar temperaturas elevadas até sábado com valores da temperatura máxima a variar entre 30 e 37 graus Celsius, podendo variar entre 38 e 40 graus em alguns locais do Alentejo, Ribatejo e vale do rio Douro.

Na faixa costeira ocidental, os valores mais elevados da temperatura máxima deverão registar-se hoje, e na costa sul do Algarve, os valores da temperatura máxima serão ligeiramente inferiores a 30 graus.

No que diz respeito à temperatura máxima, estão previstos valores de 20 graus (noites tropicais), ou ligeiramente superiores, em muitos locais.

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