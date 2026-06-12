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Dominado fogo em Gondomar e reaberta EN15

12 jun, 2026 - 17:36 • Lusa

Mais de uma centena de operacionais, apoiados por 30 veículos, e dois meios aéreos combatem as chamas.

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O incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Baguim do Monte, em Gondomar, e que levou ao corte da Estrada Nacional 15 (EN15), foi dado como dominado pelas 18h08, tendo também já sido reaberta aquela via, adiantou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa que o fogo em zona de mato foi dado como dominado pelas 18h08 e que a EN 15 tinha sido reaberta pelas 17h15.

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Antes, a mesma fonte da Proteção Civil tinha adiantado que as chamas obrigaram à evacuação do Motel Alto de Valongo, por precaução, sem registo de feridos, nem de habitações em perigo.

O incêndio tinha também obrigado ao corte do trânsito na EN15, entre Ermesinde e Alto de Valongo, no distrito do Porto.

O fogo, cujo alerta foi dado às 14h18, mantinha pelas 18h30 no terreno 129 operacionais, apoiados por 39 viaturas e dois meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

[notícia atualizada às 19h00]

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