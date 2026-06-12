"É preciso ter imensa paciência para conciliar interesses divergentes na sustentabilidade"

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A conciliação entre as áreas do Ambiente e da Agricultura é uma das prioridades da ação de Filipe Duarte Santos, à frente do órgão público independente de aconselhamento científico na área ambiental em Portugal. No último mandato, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS) conseguiu aprovar pareceres em que estas áreas entravam em choque. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Não foi fácil, havia uma certa desconfiança entre as pessoas”, confessa o climatologista na primeira parte de uma longa entrevista à Renascença onde percorre alguns dos desafios da liderança – há já nove anos, a completar em agosto – de um Conselho de aconselhamento científico criado em 1997 e do qual poucos ouvem falar na comunicação social. Quase dez anos depois, tem energia para continuar à frente do Conselho Nacional do Ambiente? Penso que sim, porque tenho-me sentido útil. Tenho feito um trabalho com adesão dos membros do CNADS, que tem produzido uma série de documentos e de respostas a solicitações do Governo que têm sido relevantes. Estou disponível para continuar mais três anos. Mas, evidentemente, isso é só uma disponibilidade, mais nada. Já manifestou isso à ministra? Sim. Estou à espera de uma resposta. Tenho uma série de atividades de investigação e outras coisas que gosto de fazer, como desenhar e pintar, que foi uma coisa que fiz toda a vida. Estarei confortável com qualquer decisão. Fazemos uma análise da problemática científica, com um grande esforço de basear as nossas recomendações numa análise científica dos problemas O CNADS é verdadeiramente escutado? Penso que sim. Não é talvez muito visível, é escutado pelo Governo, pelas instituições que constituem a administração central, pelos municípios, pelas organizações não-governamentais, pelas associações que estão representadas no CNADS. Fazemos uma análise da problemática científica, com um grande esforço de basear as nossas recomendações numa análise científica dos problemas. Há também a parte administrativa, com as limitações que existem em todos os países para compatibilizar o desenvolvimento social, económico e ambiental. Para dar um exemplo concreto, gastámos bastante mais de um ano a fazer um parecer sobre a gestão sustentável da zona costeira. O CNADS tinha feito um parecer há 25 anos e achámos que era interessante rever aquilo que tinha sido analisado. As pessoas têm lido o documento, como no caso da Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade que tem responsabilidade mais direta sobre a gestão das donas costeiras. Tenho uma excelente opinião sobre o atual presidente, o engenheiro Pimenta Machado. É uma pessoa muito empenhada e realmente muito sensível às questões ambientais e pragmática.



A questão é se o poder político leva os pareceres e recomendações do CNADS a sério ao ponto de mudarem as suas políticas. Isso acontece? Sim. Fizemos um parecer sobre o Plano Nacional de Energia e Clima e depois houve reuniões do grupo de trabalho com a equipa no Ministério do Ambiente e da Energia que estava a elaborar a versão definitiva do plano. Aí houve uma colaboração muito direta. Outro exemplo foi o plano do restauro da natureza, agora apresentado. O que achou desse documento? É um plano muitíssimo bem feito, onde foi investido um grande trabalho. Existem tensões entre os diferentes setores no nosso país e em toda a Europa. É o caso da relação entre o setor que defende a conservação da natureza e a biodiversidade e o setor da agricultura, embora sejam complementares. Para conseguir ser construtivo, envolvendo ambas as partes, é preciso muito diálogo, muito tempo e boa informação científica, e isso, por vezes, é difícil. Os agricultores estão na primeira linha dos impactos adversos das alterações climáticas O CNADS não está do lado do ambiente face à agricultura? Esta tem sido uma das minhas preocupações. A agricultura é fundamental do ponto de vista da sustentabilidade. Uma União Europeia sem algum grau de independência no que respeito aos produtos alimentares, é algo perigoso e indesejável. Portanto, temos de defender a agricultura europeia, em particular em Portugal. Os agricultores estão na primeira linha dos impactos adversos das alterações climáticas. Estão permanentemente em contacto com a natureza, conhecem-na muito bem. É necessário compatibilizar estes aspetos. Mas falou em tensão, e é evidente que ela existe. Falta sensibilidade ambiental ao lado agrícola ou falta sensibilidade agrícola ao lado ambiental? É um pouco as duas coisas. E qual é o papel do CNADS aí? Temos tentado juntar as duas partes. Fizemos um parecer sobre o "nexus" entre a agricultura, os recursos hídricos e a biodiversidade e o solo e digo-lhe que não foi fácil. Fiquei um pouco desapontado que, depois do lançamento do Plano de Restauro da Natureza, a CAP tenha dito que é necessário repensar aquilo

