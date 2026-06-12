Falha informática no SNS bloqueia receitas eletrónicas em todo o país

O sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que suporta a Prescrição Eletrónica Médica encontra-se indisponível desde a manhã desta sexta-feira, afetando farmácias e utentes em todo o território nacional.

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A falha impede a consulta e a dispensa eletrónica de medicamentos prescritos através da receita médica eletrónica, criando constrangimentos no acesso habitual aos medicamentos.

A situação foi confirmada à Renascença pela presidente da Associação Nacional das Farmácias, Ema Paulino, que garantiu que estão a decorrer contactos com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para apurar a origem do problema e o prazo previsto para a sua resolução.

“É sentida em todo o país. Já estamos em contacto com os serviços partilhados do Ministério da Saúde para poder perceber qual é que vai ser, no fundo, o tempo previsto para a resolução do problema para informarmos as farmácias e as farmácias também poderem transmitir esta informação às pessoas”, afirma.

Apesar das dificuldades provocadas pela indisponibilidade do sistema, a responsável sublinha que existem mecanismos para assegurar a continuidade dos tratamentos em situações urgentes.

Segundo explica, a falha impede as farmácias de aceder à base de dados nacional das receitas eletrónicas, tornando impossível a leitura e a dispensa dos medicamentos por via digital.

“Ao dispensar receitas, nós não conseguimos consultar, no fundo, a base de dados nacional e isso implica que nós não conseguimos ler as receitas e não conseguimos fazer a sua dispensa por via eletrónica”, refere.

Ainda assim, muitas farmácias dispõem de informação sobre a medicação habitualmente levantada pelos seus utentes, o que permite encontrar soluções excecionais para evitar interrupções terapêuticas.

“Muitas farmácias, no entanto, terão a informação sobre os medicamentos que a pessoa normalmente recolhe na farmácia e, em situações de urgência, há sempre possibilidade de poder fazer essa dispensa para promover, no fundo, a continuidade dos tratamentos”, acrescenta Ema Paulino.

Até ao momento, não foi avançada qualquer previsão oficial para o restabelecimento do serviço. As autoridades de saúde e as farmácias acompanham a evolução da situação, enquanto milhares de utentes enfrentam dificuldades no acesso às suas receitas eletrónicas.