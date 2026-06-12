Hospital de Chaves reforça cirurgia da mama e triplica dias de bloco operatório

A Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) vai reforçar a capacidade cirúrgica dedicada ao tratamento do cancro da mama na Unidade Hospitalar de Chaves, numa medida que visa reduzir os tempos de espera e aumentar a resposta às utentes que necessitam de intervenção cirúrgica.

De acordo com um comunicado da instituição, está em curso a programação para aumentar de um para três os dias de bloco operatório dedicados à cirurgia oncológica da mama, permitindo ampliar a atividade cirúrgica regular e adicional.

A ULSTMAD explica que o reforço da resposta será assegurado pelo Serviço de Cirurgia Geral, com o apoio da Anatomia Patológica e uma articulação clínica reforçada através da Consulta de Grupo da Mama.

Citado no comunicado, o diretor do Serviço de Cirurgia Geral, António Pinto Sousa, sublinha que “a recuperação das listas de espera na cirurgia oncológica da mama é uma prioridade”, tendo em conta a gravidade da doença e a necessidade de garantir uma resposta clínica célere e de qualidade.

Aposta na redução das listas de espera

A administração da ULSTMAD considera que o aumento da utilização da capacidade instalada do hospital representa um passo importante para melhorar o acesso aos cuidados de saúde.

Segundo a presidente do Conselho de Administração, Sara Mota, também citada na nota, “esta otimização da capacidade instalada representa um passo importante na melhoria do acesso e da capacidade de resposta às utentes”. A responsável acrescenta que a estratégia adotada reforça o compromisso da instituição com a melhoria contínua dos cuidados prestados à população.

Além da cirurgia da mama, a Unidade Hospitalar de Chaves realiza igualmente intervenções cirúrgicas noutras áreas da oncologia, nomeadamente em patologias colorretais e da tiroide, consolidando o seu papel na resposta diferenciada da ULSTMAD a doentes oncológicos.

O reforço agora anunciado surge na sequência do investimento de 1,8 milhões de euros na requalificação do bloco operatório do Hospital de Chaves, uma intervenção que permitiu modernizar as duas salas destinadas à atividade programada, a sala de urgência e a unidade de recobro, criando melhores condições para aumentar a atividade cirúrgica e responder à procura crescente.