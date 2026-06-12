Influencers condenados a 7 e 8 anos de prisão por violação de jovem em Loures

Quatro jovens influencers foram condenados a penas entre os sete e oito anos de prisão efetiva por violação em grupo de uma rapariga menor de idade em Loures, avança o jornal Expresso.

Dois arguidos foram condenados a oito anos de prisão por violação agravada, por pornografia de menores e agressão.

Os outros dois foram condenados a sete anos e meio de prisão efetiva, pelos crimes de violação agravada e pornografia de menores, determinou o Tribunal de Loures.



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Três condenados pela violação da jovem ficam já em prisão preventiva, enquanto decorre o prazo para eventual recurso, porque o juiz considera que existe perigo de fuga e de contacto com a vítima.



Os quatro influencers foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.