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Influencers condenados a 7 e 8 anos de prisão por violação de jovem em Loures

12 jun, 2026 - 17:49 • Ricardo Vieira

Os quatro arguidos foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.

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Quatro jovens influencers foram condenados a penas entre os sete e oito anos de prisão efetiva por violação em grupo de uma rapariga menor de idade em Loures, avança o jornal Expresso.

Dois arguidos foram condenados a oito anos de prisão por violação agravada, por pornografia de menores e agressão.

Os outros dois foram condenados a sete anos e meio de prisão efetiva, pelos crimes de violação agravada e pornografia de menores, determinou o Tribunal de Loures.

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Três condenados pela violação da jovem ficam já em prisão preventiva, enquanto decorre o prazo para eventual recurso, porque o juiz considera que existe perigo de fuga e de contacto com a vítima.

Os quatro influencers foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.

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O juiz do Tribunal de Loures justificou as penas de prisão efetiva com o facto de os arguidos terem filmado e divulgado os atos nas redes sociais e com a subida dos crimes de violação no último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), entre outros motivos, de acordo com fonte judicial citada pelo Expresso.

Os factos remonta a fevereiro de 2025. Na altura, os quatro arguidos tinham entre 17 e 19 anos. A jovem tinha 16 anos.

A investigação teve origem “numa participação do Hospital Beatriz Ângelo à Polícia de Segurança Pública, que remeteu o caso à Polícia Judiciária (PJ).

“Os factos ocorreram no passado mês de fevereiro, em zona próxima da residência da vítima, na sequência de um encontro, previamente combinado, entre esta e um dos jovens, seu conhecido”, indicou a PJ, em comunicado.

Segundo a polícia de investigação criminal, “o jovem, de 17 anos, compareceu ao encontro acompanhado de amigos, desconhecidos da vítima, que em contexto grupal constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais”.

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