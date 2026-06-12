- Noticiário das 19h
- 12 jun, 2026
-
Justiça
Influencers condenados a 7 e 8 anos de prisão por violação de jovem em Loures
12 jun, 2026 - 17:49 • Ricardo Vieira
Os quatro arguidos foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.
Quatro jovens influencers foram condenados a penas entre os sete e oito anos de prisão efetiva por violação em grupo de uma rapariga menor de idade em Loures, avança o jornal Expresso.
Dois arguidos foram condenados a oito anos de prisão por violação agravada, por pornografia de menores e agressão.
Os outros dois foram condenados a sete anos e meio de prisão efetiva, pelos crimes de violação agravada e pornografia de menores, determinou o Tribunal de Loures.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Três condenados pela violação da jovem ficam já em prisão preventiva, enquanto decorre o prazo para eventual recurso, porque o juiz considera que existe perigo de fuga e de contacto com a vítima.
Os quatro influencers foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.
PJ detém três jovens em Loures por violação de adolescente
Os factos ocorreram em fevereiro, em contexto grup(...)
O juiz do Tribunal de Loures justificou as penas de prisão efetiva com o facto de os arguidos terem filmado e divulgado os atos nas redes sociais e com a subida dos crimes de violação no último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), entre outros motivos, de acordo com fonte judicial citada pelo Expresso.
Os factos remonta a fevereiro de 2025. Na altura, os quatro arguidos tinham entre 17 e 19 anos. A jovem tinha 16 anos.
A investigação teve origem “numa participação do Hospital Beatriz Ângelo à Polícia de Segurança Pública, que remeteu o caso à Polícia Judiciária (PJ).
“Os factos ocorreram no passado mês de fevereiro, em zona próxima da residência da vítima, na sequência de um encontro, previamente combinado, entre esta e um dos jovens, seu conhecido”, indicou a PJ, em comunicado.
Segundo a polícia de investigação criminal, “o jovem, de 17 anos, compareceu ao encontro acompanhado de amigos, desconhecidos da vítima, que em contexto grupal constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais”.
- Noticiário das 19h
- 12 jun, 2026
-