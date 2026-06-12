- Noticiário das 20h
- 12 jun, 2026
-
Justiça
Influencers condenados a 7 e 8 anos de prisão por violação de menor em Loures
12 jun, 2026 - 17:49 • Ricardo Vieira
Os quatro arguidos foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.
Quatro jovens influencers foram condenados a penas entre os sete e oito anos de prisão efetiva por violação em grupo de uma rapariga menor de idade em Loures, avançou o jornal Expresso.
Um arguido foi condenado a oito anos de prisão efetiva por dois crimes de violação agravada, 27 crimes de pornografia de menores e três crimes de ofensa à integridade física, indica um comunicado da juíza presidente do Tribunal da Comarca de Lisboa Norte.
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O tribunal condenou outro arguido a oito anos de prisão efetiva por dois crimes de violação agravados, 27 crimes de pornografia de menores e um crime de ofensa à integridade física.
Outro réu foi condenado por dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores numa pena única de sete anos e seis meses de prisão.
O quarto arguido recebeu sete anos de prisão por dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores.
Três condenados pela violação da jovem ficam já em prisão preventiva, enquanto decorre o prazo para eventual recurso. O juiz considera que existe perigo de fuga e de contacto com a vítima.
Agravou também as medidas de coação para um quarto arguido, que fica sujeito a apresentações periódicas, proibido de contactar a vítima ou aproximar-se da sua casa ou escola, estando ainda proibido de aceder “a ambientes digitais”, seja com credenciais próprias ou de terceiros.
Os quatro influencers foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros e a pagar à Unidade de Saúde Local Loures-Odivelas o custo da assistência médica prestada à jovem.
PJ detém três jovens em Loures por violação de adolescente
Os factos ocorreram em fevereiro, em contexto grup(...)
O juiz do Tribunal de Loures justificou as penas de prisão efetiva com o facto de os arguidos terem filmado e divulgado os atos nas redes sociais e com a subida dos crimes de violação no último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), entre outros motivos, de acordo com fonte judicial citada pelo Expresso.
Os factos remonta a fevereiro de 2025. Na altura, os quatro arguidos tinham entre 17 e 19 anos. A jovem tinha 16 anos.
A investigação teve origem “numa participação do Hospital Beatriz Ângelo à Polícia de Segurança Pública, que remeteu o caso à Polícia Judiciária (PJ).
“Os factos ocorreram no passado mês de fevereiro, em zona próxima da residência da vítima, na sequência de um encontro, previamente combinado, entre esta e um dos jovens, seu conhecido”, indicou a PJ, em comunicado.
Segundo a polícia de investigação criminal, “o jovem, de 17 anos, compareceu ao encontro acompanhado de amigos, desconhecidos da vítima, que em contexto grupal constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais”.
De acordo com a acusação, os atos sexuais, gravados com o telemóvel, terão começado de forma consensual no jardim público e continuado, contra a vontade da vítima, numa garagem próxima.
Os quatro jovens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) entre março e junho de 2025, na sequência de uma participação do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e, na altura, ficaram a aguardar a desenrolar do processo em liberdade, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Loures.
A libertação foi condenada por mais de 70 organizações e perto de três mil pessoas numa carta aberta promovida pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.
À data, a Comarca de Lisboa Norte, à qual pertencem os tribunais de Loures, salientou numa nota que as medidas de coação não representam um julgamento do caso, mas somente "a aplicação de medidas de coação destinadas a acautelar" os perigos de fuga, perturbação de inquérito e risco de continuidade da atividade criminosa, entre outros.
[notícia atualizada às 20h13, de 12/06/2026]
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