Influencers condenados a 7 e 8 anos de prisão por violação de menor em Loures

Quatro jovens influencers foram condenados a penas entre os sete e oito anos de prisão efetiva por violação em grupo de uma rapariga menor de idade em Loures, avançou o jornal Expresso.

Um arguido foi condenado a oito anos de prisão efetiva por dois crimes de violação agravada, 27 crimes de pornografia de menores e três crimes de ofensa à integridade física, indica um comunicado da juíza presidente do Tribunal da Comarca de Lisboa Norte.



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O tribunal condenou outro arguido a oito anos de prisão efetiva por dois crimes de violação agravados, 27 crimes de pornografia de menores e um crime de ofensa à integridade física.

Outro réu foi condenado por dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores numa pena única de sete anos e seis meses de prisão.

O quarto arguido recebeu sete anos de prisão por dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores.

Três condenados pela violação da jovem ficam já em prisão preventiva, enquanto decorre o prazo para eventual recurso. O juiz considera que existe perigo de fuga e de contacto com a vítima.



Agravou também as medidas de coação para um quarto arguido, que fica sujeito a apresentações periódicas, proibido de contactar a vítima ou aproximar-se da sua casa ou escola, estando ainda proibido de aceder “a ambientes digitais”, seja com credenciais próprias ou de terceiros.



Os quatro influencers foram também condenados ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros e a pagar à Unidade de Saúde Local Loures-Odivelas o custo da assistência médica prestada à jovem.